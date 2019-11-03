Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на давление США, и не пойдет на переговоры с Вашингтоном. Руководитель считает, что это не решит существующих проблем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"После победы исламской революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол", - написал он в воскресенье.

Скриншот: Twitter/ Khamenei.ir

"Наше самое серьезное противостояние заключалось в том, чтобы блокировать политическое возвращение США в Иран. Избегать переговоров - это один из путей блокировки их проникновения. Это означает, что в мире существует народ, не признающий узурпации, тирании и международного диктата США", - заявил иранский лидер.

Скриншот: Twitter/ Khamenei.ir

"Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100% неправда, - отметил Хаменеи. - Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались и даже выражали любовь к северокорейским чиновникам! Но они даже не ослабили санкции", - добавил аятолла.

Скриншот: Twitter/ Khamenei.ir

1 ноября госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана. Ограничительные меры касаются, в частности, строительного сектора и иранской ракетной программы.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран внезапно устроил маневры в Западном Азербайджане на границе с Турцией.

Также мы рассказывали, что Тегеран готов участвовать в ядерном соглашении, если США отменят санкции.