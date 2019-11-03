Скандальный телеведущий Остап Дроздов, который ранее призывал лишить гражданства Украины жителей неподконтрольной части Донбасса, заявил, что большинство украинцев не являются патриотами и мечтают восстановить связи с Россией. Запись программы появилась на YouTube-канале Дроздова.

В середине монолога журналист с грустными нотками в голосе констатировал, что большая часть населения страны является пророссийским. Далее он начал приводить доказательства своей мысли.

"Вы посмотрите, что беспокоит людей: им не нравится, что отключили российские каналы, они скучают по "Вконтакте", по фестивалям Филлипа Киркорова и других российских звезд, которые до сих пор им так близки. Если посмотреть на крупный бизнес, то они за то, чтобы вернуться на российский рынок. Мечтают, чтобы назад туда зайти, потому что это большие деньги", - начал перечислять Дроздов.

Он вспомнил и представителей отечественного шоу-бизнеса. "Если бы не эти квоты (на украинский продукт - Ред.), если бы их просто не вынудили зайти в эту украинскую музыку, в украинскую плоскость... то они же, на самом деле, мечтают не вылезать из Останкино, сниматься в тех "Голубых огоньках", ездить к Малахову каждую неделю. Потому что это 400-500 млн аудитории. А что такое Украина? Какие-то несчастные 20 млн", - заявил журналист.

А завершить тему пророссийскости украинцев Дроздов решил образным полуцензурным пассажем. "Если посмотреть на всю страну, честно, то она прямо так и хочет запрыгнуть назад в этот сраный Русский мир. На шестом году войны это происходит", – сказал Остап Дроздов.

Смотрите ролик с 21:47. Видео: YouTube/ DROZDOV

К слову, в этом же видео Дроздов назвал "Страну" "сепарским сливным сайтом".

Ранее мы рассказывали, как Дроздов оскорбил жителей Донбасса.

После чего спецкор "Страны" Олеся Медведева подала за это заявление в полицию на Остапа Дроздова.