Украинская теннисистка, первая ракетка Украины и восьмая мира Элина Свитолина сейчас играет в финальном матче итогового турнира WTA-2019 играет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Призовой фонд турнира - 14 миллионов долларов, игра проходит в в Шэньчжэне (Китай). Это финальный матч WTA Finals-2019, по его итогам будет понятно, возьмет ли Свитолина главный приз.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина прошла в полуфинале швейцарку Бенчич. В третьем сете соперница украинки из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. Счет на табло был 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной.

Также мы рассказывали, что Элина Свитолина установила рекорд самого длинного тай-брейка в истории итоговых турниров.