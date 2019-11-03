3 ноября состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. За звание лучших остались бороться 5 пар, все они вышли в 1/4 финала. До конца проекта и оглашения победителей осталось три недели. В этой передаче выбыла пара - Алена Шоптенко и Алексей Яровенко.

Темой вечера стало возвращение героев прошлых сезонов: Игоря Ласточкина, Мишель Андраде, Павла Вишнякова, Руслана Сенечкина, Ираклия Макацария, Юрия Ткача. Чтобы попасть в четвертьфинал главного танцевального шоу конкурсантам предстояло танцевать втроем. Также на сцене спустя 13 лет появилась звездная пара - Наталья Могилевская и Влад Яма.

Ведущими шоу традиционно были Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. Судьи шоу - хореограф Франсиско Гомес, прима-балерина Екатерина Кухар, украинский танцор Влад Яма и балетмейстер Григорий Чапкис. На балконе конкурсантов ждала телеведущая Регина Тодоренко.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Алексей Яровенко, Павел Вишняков и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в одиннадцатом эфире танцевали вместе с актером Павлом Вишняковым пассодобль. За открытие вечера трио получило следующие оценки от судей:

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 8, Яма - 9. Всего 37 баллов.

2. Виктория Булитко, Руслан Сенечкин и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко станцевала самбу в трио с хореографом Дмитрием Дикусаром и телеведущим Русланом Сенечкиным. Танец поставили под песню J Balvin, Willy William - Mi Gente.

Чапкис - 8, Гомес - 7, Кухар - 7, Яма - 7. Всего 29 баллов от судей.

3. Ксения Мишина, Мишель Андраде и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина танцевала танго втроем с Мишель Андраде и хореографом Евгением Котом под саундтрек из х/ф "Запах женщины".

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 40 баллов.

4. Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин

Телеведущий Владимир Остапчук станцевал диско под песню "Pineda - Raining Men" вместе с победителями прошлого сезона "Танцев со звездами" Илоной Гвоздевой и Игорем Ласточкиным.

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 37 баллов.

5. Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Ираклий Макацария

Гимнастка Анна Ризатдинова, которая в прошлом эфире потеряла сознание, станцевала ча-ча-ча с Александром Прохоровым и самым техничным танцором прошлого сезона - Ираклием Макацария.

Чапкис - 9, Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 37 баллов.

6. Елена Кравец, Юрий Ткач и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец танцевала вместе с хореографом Максом Леоновым и шоуменом Юрием Ткачом сальсу под песню "Netta - Toy".

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 38 баллов от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались пары: Ризатдинова-Прохоров и Яровенко-Шоптенко. В итоге шоу покинули Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, которые танцевали "за жизнь" джайв.