Скандально известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко, информация об отъезде которого из Украины появилась вчера, 2 ноября, рассказал, почему это сделал. Пост с объяснениями своих мотивов он разместил в Facebook 3 ноября.

Бабченко в своей обычной манере напомнил, что во время президентской кампании дал обещание сменить место жительства, если выиграет определенный кандидат (очевидно, имелся в виду Зеленский). По словам журналиста, он просто исполнил обещание.

"Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано... Я сказал. Я сделал... Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну вот", - написал блогер.

Скриншот: Facebook/ babchenkoa

Еще две причины его решения - возвращение в Украину противников режима Порошенко и угроза начала процесса экстрадиций между Россией и Украиной, которой опасается Бабченко.

"Портнов приехал - Бабченко уехал... Поменяли хулигана. А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями - это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь", - высказался журналист.

Также Бабченко съехидничал по поводу Евгения Киселева, благодаря которому стало известно об отъезде россиянина.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - написал Бабченко.

Первым звоночком того, что Бабченко собирается покидать Украину, стал его неожиданный пост в середине октября. В нем журналист внезапно похвалил Москву и признал, что многие выехавшие из России на Запад люди возвращаются обратно.



В конце он поставил Украине свой диагноз: "В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые - по оптимистичному сценарию".

Ранее "Страна" описывала, как Бабченко и его друг Айдер Муждабаев радовались смерти режиссера Марка Захарова.