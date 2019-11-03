На юго-западе Франции 100 тысяч домохозяйств обесточены из-за разгула стихии. Об этом сообщает интернет-портал французской газеты "Le Figaro" со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Наиболее сложная ситуация складывается в департаментах Атлантические Пиренеи, Ланд, Жиронда и Дордонь. В пострадавших от бури районах из-за подтоплений или упавших деревьев закрыты некоторые автотрассы. В регионе Новая Аквитания отменено или выполняется с запозданием движение региональных поездов.

Режим тревоги в связи с ухудшением погоды объявлен до второй половины дня воскресенья в 17 департаментах Франции. Ожидается, что погода улучшится к 16:00 местного времени (17:00 по Киеву).

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии обильные ливни затопили курорты на черноморском побережье.

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