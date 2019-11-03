Возле села Кровинка Тернопольской области, сегодня, 3 ноября, произошла авария. Здесь грузовик перевернулся на ходу на бок и полностью перегородил трассу государственного значения М-19. Об этом сообщается на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские уведомляют водителей, что в связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече) временно ограничено.

Фото: Facebook/ mvs.gov.ua

Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения и просят шоферов по возможности воспользоваться другим маршрутом. ️

На днях "Страна" сообщала, что в Одессе застрявшая под мостом фура на 6 часов парализовала движение транспорта.

Летом мы рассказывали, как в Киеве из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий произошел автомобильный коллапс в центре.