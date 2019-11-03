Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива подал заявление на имя главы Нацполиции Игоря Клименко по поводу угроз его детям. Об этом "Страна" узнала из своих источников.

Напомним, что история началась с того, что в сети появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку. Сам Кива считает, что это была провокация людей националиста Сергея Стерненко, который убил человека в Одессе (подробно об этом можно прочесть здесь) и объяснил, что человек, которому он угрожал на видео, начал бегать за нардепом и оскорблять его и его детей. Кива заявил, что подал заявление в полицию.

В распоряжение "Страны" оказалось копия этого заявления.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что Илья Кива произнес в Раде монолог о нравах депутатского корпуса.

Также мы рассказывали, кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео.