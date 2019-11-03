Бригада тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины начала учения. Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

Как сказано в соцсети силового ведомства, летчики уже осуществили полеты днем и ночью в сложных погодных условиях.

Фото: Facebook/ MinistryofDefence.UA

"В бригаде тактической авиации имени Петра Франко продолжаются полеты. Экипажи бригады на самолетах СУ-24М, СУ-24МР и Л-39 выполняли вылеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях", - уточнили в пресс-службы Министерства обороны.

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