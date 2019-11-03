Мухаммед бен Салман - наследный принц Саудовской Аравии дал согласие на частичную приватизацию национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника, соответствующее решение было принято в пятницу, 1 ноября, на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Частичная приватизация Saudi Aramco, считающейся самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Саудовский наследный принц впервые заявил о возможном выходе Saudi Aramco на IPO в январе 2016. Полученные за счет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась летом 2019 года, но через несколько месяцев снова была приостановлена.

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