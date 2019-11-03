В ночь на 3 ноября, в Киеве с парковки угнали автомобиль японского производства, принадлежащий сотруднице центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН.

Как установили следователи, машину марки Mazda 3 угнали ночью с парковки, расположенной рядом с домом, в котором проживает сотрудница Бюро. Дом находится в Соломенском районе столицы.

Сейчас полиция проводит розыскные действия.

Ранее "Страна" рассказывала о скандале с угоном у киевлянина Максима Шкварко автомобиля Mazda 6. Машина нашлась в Харькове, причем на ней катались местные полицейские. Вчера копов, ездивших на украденном транспортном средстве, уволили из органов.

Мы также писали о курьезном случае в Белой Церкви под Киевом: пока полицейские разбирались со странноватым мужчиной, который вел себя неадекватно, у них из-под носа угнали служебное авто.