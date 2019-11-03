В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия задержалось движение трамваев №5 и №28. Об этом сообщает Киевпастранс.

"Задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Закревского, 67 в направлении ул. Сабурова по причине ДТП", - говорится в сообщении. На место вызвана полиция.

"Движение трамваев №5 организовано до ст. Милославская. Движение трамваев №28 организовано до ул. Сабурова", - добавили в "Киевпастрансе".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай.

Также мы рассказывали, что между столичным транспортным КП "Киевпастранс" и Укрзализныцей случилась публичная перепалка в соцсетях после того, как вандалы украли оборудование, из-за чего городская электричка не смогла выйти на утренний маршрут.