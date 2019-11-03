Сегодня, 3 ноября, на борту самолета японского премьер-министра Синдзо Абэ произошел пожар. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Инцидент случился на пути в Таиланд, где 2 ноября начал работу саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Абэ вылетел из токийского аэропорта Ханеда в 13:41 для участия в серии встреч на высшем уровне в рамках АСЕАН.

Огонь вспыхнул около 15:00 по японскому времени в духовом шкафу на камбузе в задней части Boeing 777-300ER, когда члены экипажа готовили еду. К счастью, пожар был быстро ликвидирован, никто не пострадал и план полета не изменился.

Самолет, находящийся на балансе Воздушных сил самообороны Японии, был введен в эксплуатацию в апреле, заменив предыдущий правительственный лайнер Boeing 747.

Как ранее сообщала "Страна", 2 августа, во время проведения форума по безопасности министров иностранных дел стран АСЕАН в Таиланде, в Бангкоке прогремели взрывы.

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