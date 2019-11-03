Черноморское побережье Грузии затопило после сильных ливней и ураганов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Под мощным ударом стихии оказались курортный Батуми и соседний с ним город Кобулети. Там сейчас работают спасатели.

"Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы", - заявил представитель батумского ЖКХ.

Также сообщается, что некоторые перевалы были закрыты в горных районах Аджарии в связи с сильным туманом и снегом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре 4 октября прошел мощный ливень с грозой, который затопил улицы, маршрутки и машины буквально "плыли" по городу.

Также мы рассказывали, что 27 сентября на дороге между райцентром Болград и селом Кубей, что находится на юге Одесской области из-за ливня обвалился мост.