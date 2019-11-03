Бывший вице-президент США Джо Байден, который хочет баллотироваться от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года, полагает, что у нынешнего президента Дональда Трампа вовсе нет внешнеполитического курса. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я не думаю, что у него (у Трампа - Ред.) есть какая-либо внешняя политика. Российская политика в (ближневосточном - Ред.) регионе укрепляется, позиции Асада укрепляются, Иран прокладывает путь в Сирию, а также в Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и в целом мы сейчас одиноки", - ответил Байден на просьбу журналиста газеты Wall Street Journal прокомментировать вывод американских войск из Сирии.

Напомним, что Трамп распорядился о выводе порядка одной тысячи американских военнослужащих из Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что Байдену отказали в причастии в католическом храме Южной Каролины из-за его поддержки абортов.

Также мы рассказывали, что Джо Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании Burisma.