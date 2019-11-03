В Сумах студентка одного из высших учебных заведений города умерла в больнице после падения с 8-го этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

"Студента выпала с 8-го этажа, спасти жизнь ей не удалось, она скончалась в больнице", - рассказали в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах клиенты такси расстреляли водителя из-за того, что таксист озвучил сумму на три гривны больше, чем обещал диспетчер. Затем возникла ссора и один из пассажиров начал стрелять.

Также мы писали о том, что в Сумах в сквере напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому, но в сети писали, что памятник слишком маленький и выглядит дешево.