Появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку. Сам Кива назвал это провокацией Стерненко
На YouTube проекта "Клименко Тайм" появилось видео, где нардеп от Оппоплатформы Илья Кива угрожает отрезать голову некоему человеку. Как утверждается, записано видео в пятницу, 1 ноября, примерно в 15.50.
Человек подошел к народному депутату на улице и решил спросить, почему тот ходит с охраной.
Прохожий: От народа прячетесь, или что?
Кива: В смысле?
Прохожий: Ну вот с охраной...
Кива: Ты что, придурок, бл@ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с@ка!
Видео: YouTube/Klymenko Time
"Страна" обратилась к Илье Киве и он прокомментировал нам это видео. Он считает, что это была провокация людей одесского националиста Стерненко, который зарезал в прошлом году человека в Одессе, но до сих пор ему даже не вручено подозрение (подробнее об этом деле можно прочитать здесь).
"Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и властям, о том, что преступник Стерненко, зарезавший многодетного отца в Одессе должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. Хуже - его радушно принимает и распивает чаи у себя в кабинете генпрокурор Рябошапка. Сегодня я единственный, кто мешает его стремительному пути к признанию невиновным. Именно поэтому он и начал бегать за мной в компании своих друзей-пид@расов. И оскорблять меня и моих детей. По итогу, я обещаю, что он получит своё наказание", - заявил "Стране" Кива.
И уточнил, что в пятницу подал заявление в Нацполицию по факту преследования и угроз со стороны группы лиц.
Ранее "Страна" сообщала, что Илья Кива произнес в Раде монолог о нравах депутатского корпуса.
Также мы рассказывали, кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео.