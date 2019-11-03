На YouTube проекта "Клименко Тайм" появилось видео, где нардеп от Оппоплатформы Илья Кива угрожает отрезать голову некоему человеку. Как утверждается, записано видео в пятницу, 1 ноября, примерно в 15.50.

Человек подошел к народному депутату на улице и решил спросить, почему тот ходит с охраной.

Прохожий: От народа прячетесь, или что?

Кива: В смысле?

Прохожий: Ну вот с охраной...

Кива: Ты что, придурок, бл@ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с@ка!

Видео: YouTube/Klymenko Time

"Страна" обратилась к Илье Киве и он прокомментировал нам это видео. Он считает, что это была провокация людей одесского националиста Стерненко, который зарезал в прошлом году человека в Одессе, но до сих пор ему даже не вручено подозрение (подробнее об этом деле можно прочитать здесь).

"Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и властям, о том, что преступник Стерненко, зарезавший многодетного отца в Одессе должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. Хуже - его радушно принимает и распивает чаи у себя в кабинете генпрокурор Рябошапка. Сегодня я единственный, кто мешает его стремительному пути к признанию невиновным. Именно поэтому он и начал бегать за мной в компании своих друзей-пид@расов. И оскорблять меня и моих детей. По итогу, я обещаю, что он получит своё наказание", - заявил "Стране" Кива.

И уточнил, что в пятницу подал заявление в Нацполицию по факту преследования и угроз со стороны группы лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что Илья Кива произнес в Раде монолог о нравах депутатского корпуса.

Также мы рассказывали, кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео.