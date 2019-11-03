В субботу вечером, 2 ноября, в Гонконге протестующие подожгли входы в станции метро и разгромили некоторые магазины. Кроме того, они нанесли серьезный ущерб офису китайского государственного информагентства Синьхуа. Об этом сообщает Reuters и Синьхуа.

Группа протестующих уничтожила оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности агентства, с помощью краскораспылителя нанесла на стены оскорбительные надписи и снесла главный вход в здание агентства и разбила некоторые из его окон.

Полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, одетым в черное, после того кбеспорядки начали выходить из-под контроля. Это было одно из самых больших проявлений насилия за последние недели.

Небольшие группы протестующих в масках бежали в центральный деловой район. Они начали бросать бензиновые бомбы на улицы, перед штаб-квартирой банка HSBC и представительством Банка Китая в Гонконге. Полиция снова применила слезоточивый газ. Позже демонстранты подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались, чтобы остановить людей, и вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

Были также повреждены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офис китайского информационного агентства Синьхуа.

Также вандалы бросили в лобби здания зажигательные и красящие бомбы, ворвались внутрь и стали громить здание уже изнутри.

Ранее "Страна" сообщала, что в Гонконге отозвали законопроект об экстрадиции.

Также мы рассказывали, что в регионе 2 ноября десятки тысяч горожан вновь вышли на несанкционированную демонстрацию в поддержку сохранения автономии Гонконга.