Во время предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп много раз говорил с подчиненными о том, как получить доступ к украденной электронной переписке своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон. Это стало известно из опубликованных записок по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, передает DW.

Издания CNN и BuzzFeed, добились через суд от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора по расследованию возможного вмешательства России Роберта Мюллера. Первая публикация - почти 300 страниц материалов, собранных командой Мюллера в рамках расследования о возможном сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Среди опубликованных документов есть расшифровка бесед агентов ФБР с бывшим замглавы предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом. Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены россиянами. Экс-советник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.

Кроме того, опубликованные материалы содержат переписку бывшего советника Трампа Стива Бэннона с зятем президента Джаредом Кушнером. Однако большая часть материалов расследования еще не опубликована и пока редактируется Минюстом США.

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием дела о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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