Вчера, 2ноября, в Черкасской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли двое мужчин. Спасателям пришлось доставать их тела с помощью специнструментов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

"Вчера, поздно вечером, рядом с Благодатным автомобиль "ВАЗ-2111" врезался в грузовик. Есть предположение, что водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости движения и дистанции и, как следствие - столкнулся с грузовиком DAF. На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто доставали спасатели", - сказано в сообщении.

Скриншот: пресс-служба патрульной полиции Черкасской области

Погибшие - 50 и 40-летние жители Черкасс. Патрульные обеспечили охрану места происшествия и регулирование дорожного движения. Далее работал следователь по делам ДТП с пострадавшими. Он и устанавливает все детали этой страшной аварии.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Черкасской области

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