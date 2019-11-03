Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Богдана официально опроверг информацию о драке на Банковой между своим шефом и главой СБУ Иваном Бакановым. Вчера, 2 ноября в сети появилась информация, что главный СБУшник якобы даже выбил зуб Андрею Богдану.

С опровереженнием этого Кирилл Тиошенко выступил в своем Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца.

В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал Кирилл Тимошенко.

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко написал на Богдана заявление в полицию.