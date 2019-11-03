Сегодня, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником. В своем обращении к военным он попросил их держать "порох сухим" и быть гарантами тишины вдоль всей линии столкновения. Поздравление президента размещено на его сайте.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - в частности заявил Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в Украине 3 ноября в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года.

Скриншот: president.gov.ua

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