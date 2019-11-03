Министерство экономики взяло под управление почти 500 государственных агропредприятий. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило в подчинение ряд стратегических предприятий. Это два предприятия "Укрспирт", "Аграрный Фонд", "Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация Украины", "Артемсоль" и "Коневодство Украины".

"Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал Тимофей Милованов он в своем Facebook.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Напомним, президент Владимир Зеленский на представлении нового главы Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть больше половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - обратился президент к участникам совещания.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финансовый результат "Укрспирта".

Ранее "Страна" сообщала, что Милованов рассказал об угрозах в адрес его заместителей.

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