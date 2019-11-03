Сервис Airbnb для поиска и аренды частного жилья на короткий срок, который работает по всему миру, больше не сдает дома в аренду. Такое решение сервис принял после гибели пяти человек в стрельбе на Хэллоуин в американском населенном пункте Оринда. Все погибшие арендовали дом на праздник через Airbnb. Об этом сообщает BBC.

"С этого дня мы запрещаем дома для вечеринок в нашем сервисе и удваиваем наши усилия в борьбе с несанкционированными вечеринками. Мы также хотим уделить больше внимания поведению хозяев, чтобы это не приводило к таким ужасным последствиям, как в Оринде", - заявил генеральный директор компании Брайан Чески.

Дом забронировали якобы для небольшой группы людей. Но затем праздновать Хэллоуин туда пришли более 100 человек. Полиция еще не смогла арестовать подозреваемых в убийствах, а местные власти рассказали, что нашли в доме несколько видов оружия.

В ответ на расстрелы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал Конгресс принять закон о контроле над оружием. "Наши сердца болят за жертв и всех тех, кто пострадал от этой ужасной трагедии", - отметил он. Также губернатор выразил сочувствие всем пострадавшим и заверил, что трагедия будет расследована.

Фото: ВВС

Ранее "Страна" сообщала, что в Париже оштрафовали на 1,38 млн евро владельцев квартир, которые сдавали их через Airbnb.

Также мы рассказывали, что в еще в одной европейской столице запрещают сервис аренды жилья Airbnb.