Сегодня, 3 ноября, из-за ремонта водопровода на улице Покровской в Киеве временно перекрыто движение, объехать можно по улице Сагайдачного. Об этом сообщили на официальном портале Киева.

"На ул. Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется по ул. Сагайдачного… первый этап работ продлится до конца года", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение перекрыто вследствие реконструкции ул. Покровской где выполнятся переложение сетей водопровода.

"Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска к пер. Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного", - сказано в особщении.

КК "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства.

Фото: kyivcity.gov.ua

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