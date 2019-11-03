Во Львове произошло необычное ЧП. Здесь лошади, которые были запряжены в прогулочную карету, испугались взрыва петарды и понесли. Карета вылетела на тротуар и снесла скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

У девушки открытый перелом ноги. Ее доставили в больницу. По предварительным данным, второй пострадавший сам извозчик, который управлял прогулочной каретой.

Фото: Игорь Зинкевич, zaxid.net

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.

На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и представителей ГСЧС.

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