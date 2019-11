Мексиканский боксер Канело Альварес нокаутом победил россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Бой прошел в Лас-Вегасе 2 ноября рано утром по киевскому времени. Основная часть соревнования прошла в равной борьбе. Казалось, что поединок растянется на все 12 раундов и победитель будет определен решением судей по очкам. Но в 11-м раунде мексиканец уловил момент и нанес Ковалеву, прижатому к канатам ринга, сокрушительные удары.

После удара с левой Ковалев слегка пошатнулся и защититься от удара Альвареса с правой уже не смог. После этого удара россиянин упал на колено, бой был завершен. Таким образом, Ковалев не смог защитить чемпионский титул по версии WBO.

Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвертым профессиональной карьере. Также на его счету 34 победы (из них 29 - нокаутом) и одна ничья. У 29-летнего Альвареса теперь 53 победы (в том числе 36 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

В сети уже появилось видео жестокого нокаута. Напомним, что ради этого боя Альварес "перескочил" сразу через две весовых категории - из среднего веса поднялся в полутяжелый до 72,6 кг.

HOLYSH*T



Canelo brutally knocks out Sergey Kovalev to become four-division world champion.



VIVA MEXICO 🇲🇽#UFC244 #CaneloKovalev pic.twitter.com/WMLHoY0iLX