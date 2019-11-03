На военной выставке "Оружие и безопасность-2019" инженеры днепровского КБ "Южное" представили свою очередную разработку. Это новое поколение противокорабельных ракет, сверхзвуковая ракета "Молния" ("Блискавка"). Промышленники показали макет "Блискавки" и рассказали о ее характеристиках.

Видео презентации опубликовано в Youtube.

Видео: Обзор TV

Скорость "Молнии" составляет порядка 2 000-2 500 километров в час. Такими ракетами планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями, передает "Днепровская Панорама".

По словам военного эксперта Олега Жданова на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский" Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

По его мнению "Молния" может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии РФ в Азовском море.

Ранее "Страна" сообщала, что в Крыму Россия оснастит новыми ракетами комплекс "Утес", который ранее принадлежал ВМС Украины.

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