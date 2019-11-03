Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон. После этого Трамп добавил: "Думаю, он приехал бы очень быстро".

"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - сказал президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что украинских дипломатов отстранили от подготовки визита Зеленского в США и не пустили на встречу Данилюка с сотрудниками Белого дома.

Также мы рассказывали, что изменили в деле об импичменте показания топ- советника по Украине в Белом доме.