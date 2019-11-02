Депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Максим Бужанский призвал одесситов отстаивать памятники города, которыми горожане дорожат, а тем, кто отбивал барельеф маршалу Жукову "дать пи@ды". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прочел, что одесситы пришли с лампадками к месту отбития от стены барельефа Жукову. Простите, но это очень смешно. В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся. Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают", - написал Бужанский.

Скриншот: Telegram/Макс Бужанский

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову.

Также мы рассказывали, что демонтированный в Одессе барельеф Жукова обещали отправить в музей, а поместили в подсобку.