Журналист Станислав Речинский написал на своей странице в Facebook, что в среду, 30 октября, на Банковой якобы подрались глава Офиса Президента Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Так, Речинский утверждает, что главе Офиса президента в этой драке выбили зуб. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо", - написал Речинский.

Скриншот: Facebook/Станислав Речинский

На своей странице в Facebook журналистка Соня Кошкина написала, что подтверждает данную информацию.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - написала она.

Речинский был пресс-секретарем Службы безопасности Украины в 2005 году, когда СБУ возглавлял Александр Турчинов. Журналист часто пишет о ситуации в СБУ. Также с ним связывают сайт ОРД.

Сам Андрей Богдан сатирически отреагировал на эту новость. Он выложил пост со своим улыбающимся фото. На лице Богдана что-то напоминающее легкий грим - нарисованная черным слеза под одним глазом, дорисованные брови и два прямоугольника над и под глазом, напоминающие грим Джокера из последнего фильма.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", - написал глава Офиса президента.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Телеграмм-канал "Политика страны" сообщает, что Богда в четверг покинул территори Украину и улетел в одну из стран Евросоюза.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко написал на Богдана заявление в полицию.

Также мы рассказывали, что глава Офиса президента рассказал, как Зеленскому больно от негатива в СМИ.