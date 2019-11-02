Через неделю, 10 ноября донецкому Шахтеру представится возможность взять реванш у киевского Динамо за вылет из Кубка Украины. В украинском классико дончане примут в Харькове заклятых друзей в матче 14 тура Премьер-лиги.

К этому поединку донецкий клуб выпустил эпичное видео и разместил его на официальном Youtube-канале.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

А сегодня, 2 ноября, донецкий Шахтер в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги обыграл на выезде львовские Карпаты, причем горняки играли без ряда основных футболистов. В начале матча на поле вышел только один игрок основы горняков - Тарас Степаненко. Однако и его заменили после перерыва.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что центральный полузащитник Шахтера пропустит второй матч с Динамо из-за дисквалификации.

Так же мы рассказывали, что Шахтер начал продажу билетов на матч 14 тура УПЛ с киевским Динамо.