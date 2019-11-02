Сергей Хрущев, политолог и сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил, что созданная в СССР водородная "Царь-бомба" была бесполезной для ведения войны. Он объяснил, почему это так в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в издании La Vanguardia был опубликован материал, в котором говорилось о бесполезности в реальной войне термоядерной "Царь-бомбы" из-за ее масштабов.

По словам Хрущева, советское руководство и не собиралось использовать это оружие, но не по причине его больших размеров, а из-за особенностей его действия.

Он пояснил, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием. А значит, при сбрасывании ее на объект она выжигает все в центре, но потом ее сила быстро падает. При всем этом водородная "Царь-бомба" - самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества.

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