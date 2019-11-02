Сегодня, 2 ноября, в Ла Лиге грянула сенсация. Великая Барселона на выезде проиграла скромному Леванте. Первый тайм прошел сумбурно, но один гол Барселона все же провела. Месси реализовал пенальти, который, возможно, был назначен с ошибкой - в самом начале этой атаки, которая привела к фолу на Семеду, у Гризманна, судя по всему, был офсайд. Но VAR-проверка его не выявила, передает Террикон.

В начале второго тайма Леванте смял оборону Барселоны, забив трижды за семь минут. Центральная зона постоянно каталонцев проваливалась, что дало возможность Кампанье, Майоралю и Радойе по очереди расстреливать ворота Тер Штегена. 3:1, и игра была сделана. Месси попытался вернуть интригу, но его второй гол все же не засчитали - на этот раз VAR не прошел мимо офсайда Гризманна.

Одержать восьмую подряд победу Барселоне не удалось. Эрнесто Вальверде был прав, когда заявил пероед игрой, что Леванте действительно опасен.

Чемпионат Испании. 1-й круг. 12-й тур. Леванте - Барселона 3:1 (0:1)

Голы: Месси, 38 (пенальти) (0 : 1); Кампанья, 61 (1 : 1); Майораль Б., 63 (2 : 1); Радоя, 68 (3 : 1)

Леванте: Фернандес Аи.; Постиго; Мирамон; Барди (Рочина, 62); Радоя; Везу; Клерк; Кампанья (Кабако, 88); Мелеро; Моралес Х. (Вукчевич Н., 83); Майораль Б.

Барселона: Тер Штеген; Лангле; Семеду Н.; Пике; де Йонг Ф.; Видаль (Бускетс, 65); Роберто С.; Артур Рамос (Фати Ан., 67); Суарес Л. (Перес К., 41); Месси; Гризманн.

Предупреждения: Барди, 52 - Артур Рамос, 12; Гризманн, 56; Пике, 66; Лангле, 67; Роберто С., 81; Фати Ан., 86.

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании из-за каталонских протестов перенесли матч Барселона - Реал.

Так же мы рассказывали, что в матче со Славией Месси играючи установил два новых рекорда в Лиге чемпионов.