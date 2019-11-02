Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.

В пятницу, 1 ноября, на своем YouTube-канале журналист выложил первую программу - "ПонаУехавшие" - о русских эмигрантах в Украине. Евгений Киселев написал пост об этой программе в Facebook и один из читателей задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал из Украины.

"То ли Финляндии, то ли в Эстонии", - написал он в ответ вопрос о местонахождении Бабченко.

Скриншот: Facebook/Евгений Киселев

Видео: YouTube/Кисельные Берега

Ранее "Страна" сообщала, что Евгений Киселев ушел с "Прямого" на "Радио НВ".

Также мы рассказывали, что Аркадий Бабченко неожиданно рассказал о том, как в Москве круто стало жить.