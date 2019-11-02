Журналист Киселев рассказал, что Аркадий Бабченко покинул Украину
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.
В пятницу, 1 ноября, на своем YouTube-канале журналист выложил первую программу - "ПонаУехавшие" - о русских эмигрантах в Украине. Евгений Киселев написал пост об этой программе в Facebook и один из читателей задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал из Украины.
"То ли Финляндии, то ли в Эстонии", - написал он в ответ вопрос о местонахождении Бабченко.
Скриншот: Facebook/Евгений Киселев
Видео: YouTube/Кисельные Берега
Ранее "Страна" сообщала, что Евгений Киселев ушел с "Прямого" на "Радио НВ".
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