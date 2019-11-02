Российская певица Алла Пугачева на концерте в Минске заявила о том, что больше не будет выступать до своего 80-летнего юбилея. Об этом передает Telegram-канал "Super.ru".

Примадонна пояснила, что согласилась выступить перед публикой в столице Беларуси лишь из-за особого отношения к этой стране.

"Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80", - заявила знаменитая певица. Напомним, что сейчас Алле Пугачевой 70 лет.

Скриншот: Telegram/Super.ru

Ранее "Страна" сообщала, что российская певица Алла Пугачева сделала неодназначное селфи с очень близкого расстояния.

Также мы рассказывали о том, что в сети появился трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой.