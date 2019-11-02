В Кувейте работорговцы продавали женщин с помощью объявлений через Instagram и другие популярные социальные сети от Google и Apple. Об этом сообщает ВВС.

"Власти Кувейта утверждают, что официально прекратили деятельность владельцев нескольких аккаунтов в социальных сетях, которые использовались для продажи домработниц как рабов", - говорится в сообщении.

Расследование BBC обнаружило предложения рабовладельцев на приложениях, предоставленных Google и Apple, включая Instagram, принадлежащих Facebook.

Женщин предлагали на продажу как домработниц через хэштеги, такие как "горничные на продажу".

Власти Кувейта заявили, что виновным было приказано снять рекламу. Они также были вынуждены подписать юридическое обязательство, пообещав больше не участвовать в этой деятельности.

В Instagram заявили, что удалили все объявления о продаже рабов и пообещали предотвращать создание новых учетных записей для использования в целях работорговли.

Фото: ВВС

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве судят банду, которая держала под Одессой сотню рабов.

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