На телеканалах 112, ZIK и NewsOne запустили ролики в которых требуют от президента Украины Владимира Зеленского принести извинения за поведение депутата из партии "Слуга народа" Богдана Яременко.

Видео выложено на YouTube-канале телеканала ZIK. Там напоминается и секс-скандал с перепиской Яременко. И то, что он обращался с угрозами в адрес журналистов, которые эту переписку сфотографировали.

Журналисты требуют от президента Зеленского, который привел к власти партию "Слуга народа" и,соответственно, в Раду Богдана Яременко, извинений перед избирателями и журналистами, а также исключения Яременко из состава партии и фракции "Слуга народа".

Видео: YouTube/телеканал ZIK

Ранее "Страна" сообщала, что угодивший в секс-скандал депутат Яременко назвал парламентских журналистов шалавами.

Также мы рассказывали, что мировые СМИ смакуют скандал в Раде.