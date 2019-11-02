За взятку в $100 000 детективу НАБУ директора госпредприятия взяли под стражу на два месяца, но с правом залога почти в 5 миллионов
Высший антикоррупционный суд Украны (ВАКС) избрал меру пресечения директору одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который давал взятку старшему детективу Национального бюро расследований в размере 100 тыс. долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4,994 млн грн залога", - говорится в сообщении.
Напомним, директор предприятия предлагал детективу 100 тыс. долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования. Директору госпредприятия инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Скриншот: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Ранее "Страна" сообщала, что прямо под зданием Нацбанка поймали на крупной взятке чиновника НБУ.
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