Высший антикоррупционный суд Украны (ВАКС) избрал меру пресечения директору одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который давал взятку старшему детективу Национального бюро расследований в размере 100 тыс. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4,994 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напомним, директор предприятия предлагал детективу 100 тыс. долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования. Директору госпредприятия инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Скриншот: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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