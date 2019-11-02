Кристина Асмус, российская актриса, звезда сериала "Интерны" и жена резидента Comedy Club Гарика Бульдог Харламова не будет предъявлять претензий и требовать компенсации от компании, которая разместила на похоронной гравюре ее фото.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката актрисы Анатолия Кучерену.

Напомним, что когда на выставке похоронных услуг на московской ВДНХ было обнаружено изображение актрисы на надгробной плите, разразился скандал и Асмус хотела требовать возмещения морального ущерба от компаний.

"Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и "опубликовала" на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей", - отметил адвокат.

Но компания принесла извинения и актриса передумала.

"Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба", - сказал адвокат.

В письме от директора ООО "Ритмарт" говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ, "не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства".

Ранее Кучерена заявлял, что после того, как актриса была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты, было принято решение о предъявлении претензий и последующем судебном иске с требованием о компенсации морального и материального вреда.

Фото: РБК

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