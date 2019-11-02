Российский певец Григорий Лепс, которому 1 ноября запретили въезд в Латвию, заявил, что сожалеет о произошедшем, и готов в любой момент приехать для объяснения с латвийскими властями. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам певца, ему жаль, что много почитателей его творчества не услышат песен артиста в этом году.

"Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы", - сказал Лепс.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае Лепсу запретили въезд в Литву. Также в мае певца не пустили на концерты в Израиль.