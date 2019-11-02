В Одессе возле здания военкомата состоялась акция "Реквием по Жукову". Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа Жукова. Об этом сообщает одесское издание "Таймер".

Акция прошла спокойно, хотя на неё пришёл проживающий в Одессе активист Евромайдана из Кировограда Демьян Ганул. На месте так же присутствовали представители Нацполиции.

Акцию памяти организовал депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов. Однако, спустя час после начала акции, дождавшись пока все её участники разойдутся, Ганул и его единомышленники разбросали все принесённые одесситами цветы и лампадки и сожгли их.

Фото: Таймер

Видео: YouTube/ТАЙМЕР архив

Ранее "Страна" сообщала, что организации "Национальное сопротивление", которая снесла барельеф маршала Георгия Жукова, кто-то за это заплатил.

Также мы рассказывали, что демонтированный в Одессе барельеф Жукова обещали отправить в музей, а поместили в подсобку.