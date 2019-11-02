В интернете появилась видеозапись с уличной камеры наблюдения на западе Москвы, которая зафиксировала расстрел начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

На записи видно, как джип силовика паркуется во дворе дома. Из него выходит пассажир и поджидает, пока водитель завершит маневр на месте парковки. В это время слева подбегает человек. Сначала он практически в упор расстреливает пассажира, а затем водителя, который к этому моменту вышел из салона авто.

Видео: YouTube/ Александр Шер

Рассрел произошел на улице Академика Анохина.

По предварительным данным правоохранителей, нападавших было несколько, хотя на записи видно только одного. При этом на киллерах были маски. Нападавшим удалось скрыться.

Как писала "Страна", в январе этого года на жизнь Эльджаркиева уже покушались: в Ингушетии неизвестные из автоматов обстреляли его автомобиль. Но силовик чудом остался жив.

Мы также рассказывали, что в августе в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.