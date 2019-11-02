Голливудский актер, известный своей борьбой за экологию и защиту животных Леонардо ди Каприо встретился со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Совместное фото появилось в Instagram звезды.

"В истории человечества было несколько раз, когда голоса громко звучали в такие ключевые моменты, но Грета стала лидером нашего времени", - подписал Леонардо фотографию.

Актер подчеркнул, что человечество должно действовать таким образом, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой.

"Надеюсь, послание Греты является тревожным сигналом для мировых лидеров, что время бездействия прошло. Именно благодаря Грете молодые активисты начинают смотреть с оптимизмом в будущее", - заявил ди Каприо.

Скриншот: Instagram/Leonardo DiCaprio

Ранее "Страна" сообщала, что Испания предложила Грете Тунберг переплыть Атлантику, чтобы поучаствовать в экофоруме.

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