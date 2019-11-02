Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что будет подавать апелляционную жалобу на определенную Высшим антикоррупционным судом меру пресечения в виде залога в 100 млн грн. Об этом сообщает информагентство "УНН".

На вопрос журналистов, планирует ли он подавать апелляцию на решение суда, парламентарий ответил утвердительно: "Да, будем подавать".

Как рассказывала "Страна", сегодня Антикоррупционный суд назначил Дубневичу гигантский залог в 100 млн грн в качестве меры пресечения. Эта сумма на 7 миллионов больше ущерба, в нанесении которого государству подозревают Дубневича.

Напомним, депутату вменяют лоббирование выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы Дубневича составили более 93 млн грн.

Ранее "Страна" разбиралась, почему ареста нардепа не хотели десятки его коллег из фракции "Слуги народа".

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