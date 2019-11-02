Китай получил от ВТО "добро" на новые торговые пошлины против США
Китай получил одобрение Всемирной торговой организации (ВТО) на введение пошлин на товары из США на 3,6 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
ВТО заявила, что Китай может ввести соответствующие пошлины на американскую продукцию объемом около 3,6 млрд долларов из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.
Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта торговой войны между двумя странами, которая продолжается последние полтора года.
Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО.
Ранее "Страна" лидеры Китая и США встретятся ради промежуточного торгового соглашения.
Также мы сообщали, что США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на деньги от сельхозпродукции.