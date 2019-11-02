Китай получил одобрение Всемирной торговой организации (ВТО) на введение пошлин на товары из США на 3,6 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ВТО заявила, что Китай может ввести соответствующие пошлины на американскую продукцию объемом около 3,6 млрд долларов из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта торговой войны между двумя странами, которая продолжается последние полтора года.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО.

Ранее "Страна" лидеры Китая и США встретятся ради промежуточного торгового соглашения.

Также мы сообщали, что США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на деньги от сельхозпродукции.