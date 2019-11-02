Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил народному депутату Ярославу Дубневичу, подозреваемому в завладении государственными средствами на сумму больше 93 млн грн, меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн. Об этом передает "УНН".

На заседании суда следственный судья постановил удовлетворить ходатайство генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о привлечении нардепа к уголовной ответственности. Судья вынес решение применить по отношению к Дубневичу меру пресечения в виде залога.

Напомним, парламентария подозревают в совершении преступления, которое квалифицируют по ч.5 ст.191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы депутата составили более 93 млн грн.

Как сообщала "Страна", заседание ВАКС перенесли с пятницы на сегодня, 2 ноября. Оно началось в первой половине дня.

Ранее, 31 октября, Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа.