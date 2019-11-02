Начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму МВД РФ Ибрагим Эльджаркиев убит прямо на улице в Москве 2 ноября. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Покушение произошло на улице Академика Анохина. По словам собеседника агентства, вместе с Эльджаркиевым застрелен и его брат.

В российской столице введен план "Перехват". Полиция разыскивает автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

Напомним, что в январе этого года на высокопоставленного силовика уже совершали покушение. Тогда в Сунженском районе Ингушетии неизвестные из автоматов обстреляли его автомобиль. В результате трое полицейских получили ранения, а сам Эльджаркиев не пострадал.

Ранее "Страна" рассказывала о расстреле на улице Харькова: на Вокзальной неизвестный выстрелил в 55-летнего водителя автомобиля, который скончался от полученных ран.

А летом в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.