В Грузии, в городе Батуми состоялся 22-й командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин. Мужская команда сумела завоевать серебро на европейском первенстве. Об этом сообщает УНИАН.

Украину представляли Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа. Украинцы сумели набрать 14 очков, одержав 6 побед при 2 ничьих и 1 поражении. Это принесло им второй результат.

Первой среди мужчин стала Россия, а бронзу завоевали англичане.

Женская сборная Украины одержала 6 побед и потерпела 2 поражения, заняв четвертое место.

Напомним, что в 2017 году украинцы завоевали бронзу командного чемпионата Европы, но из состава того турнира в Батуми играл только Кузубов.

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