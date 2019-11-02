В США произошла очередная авиакатастрофа. Здесь, в штате Флорида, во время авиашоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk, пилот погиб. Об этом сообщает CNN.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - сообщили в Национальном совете безопасности.

Самолет Grumman OV-1 Mohawk потерпел крушение около 13:15 по местному времени. О причинах ЧП не сообщается.

Вчера, 1 ноября, прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что другие мероприятия, запланированные на этот день, перенесены на субботу.

Видео: YouTube/Bloomberg TicToc

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